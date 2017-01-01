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    До вибуху в Ізмірі можуть бути причетні курдські сепаратисти, - губернатор

    • Вчора, 20:20
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    За попередніми ознаками, за нападом стоїть заборонене й визнане терористичним збройне сепаратистське угруповання «Робітнича партія Курдистану»

    Губернатор провінції Ізмір Ерел Аййилдиз заявив, що, за попередніми ознаками, за вибухом у місті Ізмір, внаслідок якого загинули двоє людей, стоїть заборонене  угруповання «Робітнича партія Курдистану», повідомляє «Радіо Свобода».

    «У Туреччині губернатор провінції Ізмір, у центрі якої, місті Ізмірі, раніше в четвер стався вибух, Ерел Аййилдиз заявив, що, за попередніми ознаками, за нападом стоїть заборонене й визнане терористичним збройне сепаратистське угруповання «Робітнича партія Курдистану», - зазначається у повідомленні.

    Відповідальності за вибух замінованого автомобіля неподалік будівлі суду в цьому третьому за величиною місті Туреччини ніхто наразі на себе не взяв.

    За повідомленнями, внаслідок вибуху загинули працівник поліції і працівник суду, коли троє нападників із гранатами й автоматами під’їхали з вибухівкою до блокпосту біля суду і підірвали своє авто. Двох із нападників  застрелила поліція, третій утік,  його ще шукають.

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