До відома: на КПВВ «Мар'їнка» утворилися черги



Розсилка ВІДПРАВИТИ

КПВВ «Мар'їнка»

На пункті пропуску на в'їзд та виїзд очікують 400 автомобілів

Сьогодні зранку найбільші черги для перетину лінії розмежування утворилися на КПВВ «Мар'їнка», де на в'їзд та виїзд очікувало 400 автомобілів. Про це повідомляє Держприкордонслужба.

«Сьогодні вранці у КПВВ на в'їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: «Майорське» - 30/200; «Мар'їнка» - 200/200; «Новотроїцьке» - 70/100; «Гнутове» - 20/30», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вчора пасажиро-транспортний потік залишався на рівні попередньої доби.

За даними прикордонників, за минулу добу лінію розмежування через контрольні пункти в'їзду-виїзду, що в районі проведення АТО, перетнули 40,1 тис. осіб та 5,7 тис. транспортних засобів: «Майорське» – 9155 осіб та 1105 т.з.; «Мар’їнка» – 9615 осіб та 1590 т.з.; «Новотроїцьке» – 8455 осіб та 1855 т.з.; «Гнутове» – 4750 осіб та 1150 т.з.; «Станиця Луганська» – 8160 осіб.

Нагадаємо, агентство ООН у справах біженців встановило на контрольному пункті в'їзду/виїзду (КПВВ) «Мар’їнка» на лінії розмежування в Донецькій області чотири нові, оснащені комп’ютерною технікою, модулі для здійснення контролю.

Джерело: Укрінформ