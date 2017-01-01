  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    До заходів зі стримування Путіна долучено найбільш смертоносні літаки США, - The Times

    • Сьогодні, 14:25
    • Розсилка
    Літак F-35A
    Літак F-35A

    Літак F -35A, який бере участь в першій тренувальної місії за межами США, стане «новим словом» у стримуванні

    Найбільш смертоносний і дорогий у світі літак долучиться до найбільшого з часів холодної війни нарощування військової присутності по всій Європі для стримування російської агресії, - пише The Times.

    Генерал Тод Уолтерс, головнокомандувач ВПС США, сказав, що літак F-35A, який бере участь в першій тренувальної місії за межами США, стане «новим словом» у стримуванні.

    «Він зробив цю заяву на тлі того, як приблизно 1100 британських і французьких солдатів в супроводі танків і артилерії почали розміщення в Естонії, щоб допомогти захистити східний фланг НАТО від будь-яких спроб президента РФ Путіна випробувати на міцність спільний кордон Росії з альянсом», - йдеться в статті.

    Видання зазначає, що Маргус Тсахкна, естонський міністр оборони, згадав радянську окупацію країн Балтії, яка тривала з Другої світової війни до 1991 року, виступаючи вчора на церемонії з нагоди офіційного початку даної операції, яка не має кінцевої дати, - передає The Times. - Він пообіцяв, що така доля ніколи більше не спіткає його регіон завдяки підтримці НАТО.

    Читайте також
    США НАТО
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ