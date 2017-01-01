  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    До зали Ради без дозволу головуючого зайшли силовики

    • Сьогодні, 11:49
    • Розсилка

    Правоохоронці виступають з трибуни

    До зали засідань парламенту увійшли працівники Нацполіції та Нацгвардії – без дозволу головуючого і після оголошення про закриття ранкової сесії. Про це у себе на сторінці у Facebook повідомив нардеп Сергій Лещенко.

    «Кононенко завів військових до сесійної зали без запрошення та дозволу Верховної Ради. Головуюча на засіданні віце-спікер Сироїд закрила ранкову сесію. Створено небезпечний прецедент, який із часом може бути повернуто проти самого Порошенка», – написав він.

    У свою чергу позафракційний Борислав Береза у Facebook розповів, як розпочався виступ правоохоронців у Раді.

    «Поліцейський з трибуни ВР: «Шановні депутати, спасибі, що дозволили виступити перед вами...»
    Юрій Дерев'янко: «Але ми не дозволяли...»
    Кілька депутатів коаліції: «Рота закрий!»

    Цей діалог щойно прозвучав у Раді. Дослівно. І це все, що вам треба знати про парламентаризм і демократію у ВР».

    Верховна Рада
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ