До зали Ради без дозволу головуючого зайшли силовики
- Сьогодні, 11:49
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Правоохоронці виступають з трибуни
До зали засідань парламенту увійшли працівники Нацполіції та Нацгвардії – без дозволу головуючого і після оголошення про закриття ранкової сесії. Про це у себе на сторінці у Facebook повідомив нардеп Сергій Лещенко.
«Кононенко завів військових до сесійної зали без запрошення та дозволу Верховної Ради. Головуюча на засіданні віце-спікер Сироїд закрила ранкову сесію. Створено небезпечний прецедент, який із часом може бути повернуто проти самого Порошенка», – написав він.
У свою чергу позафракційний Борислав Береза у Facebook розповів, як розпочався виступ правоохоронців у Раді.
«Поліцейський з трибуни ВР: «Шановні депутати, спасибі, що дозволили виступити перед вами...»
Юрій Дерев'янко: «Але ми не дозволяли...»
Кілька депутатів коаліції: «Рота закрий!»
Цей діалог щойно прозвучав у Раді. Дослівно. І це все, що вам треба знати про парламентаризм і демократію у ВР».