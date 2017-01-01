До зали Ради без дозволу головуючого зайшли силовики



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Правоохоронці виступають з трибуни

До зали засідань парламенту увійшли працівники Нацполіції та Нацгвардії – без дозволу головуючого і після оголошення про закриття ранкової сесії. Про це у себе на сторінці у Facebook повідомив нардеп Сергій Лещенко.

«Кононенко завів військових до сесійної зали без запрошення та дозволу Верховної Ради. Головуюча на засіданні віце-спікер Сироїд закрила ранкову сесію. Створено небезпечний прецедент, який із часом може бути повернуто проти самого Порошенка», – написав він.

У свою чергу позафракційний Борислав Береза у Facebook розповів, як розпочався виступ правоохоронців у Раді.

«Поліцейський з трибуни ВР: «Шановні депутати, спасибі, що дозволили виступити перед вами...»

Юрій Дерев'янко: «Але ми не дозволяли...»

Кілька депутатів коаліції: «Рота закрий!»

Цей діалог щойно прозвучав у Раді. Дослівно. І це все, що вам треба знати про парламентаризм і демократію у ВР».