Доба минула без втрат для українських захисників на Донбасі

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Українські захисники на Донбасі

Жоден з українських військовослужбовців не загинув і не зазнав поранення

За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі жоден з українських військовослужбовців не загинув і не був поранений. Про це повідомив сьогодні на брифінгу речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Андрій Лисенко.

«За минулу добу внаслідок активних бойових дій жоден з українських військовослужбовців не загинув і не зазнав поранення», - сказав він.

Як повідомляв «Главком» з посиланням на дані української розвідки, у лавах бойовиків зростає кількість небойових втрат.

За інформацією прес-центру штабу АТО, впродовж минулої доби противник 43 рази відкривав вогонь по позиціях українських захисників вздовж усієї лінії розмежування.