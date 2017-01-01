  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Доба минула без втрат для українських захисників на Донбасі

    • Сьогодні, 13:18
    • Розсилка
    Українські захисники на Донбасі
    Українські захисники на Донбасі

    Жоден з українських військовослужбовців не загинув і не зазнав поранення

    За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі жоден з українських військовослужбовців не загинув і не був поранений. Про це повідомив сьогодні на брифінгу речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Андрій Лисенко.

    «За минулу добу внаслідок активних бойових дій жоден з українських військовослужбовців не загинув і не зазнав поранення», - сказав він.

    Як повідомляв «Главком» з посиланням на дані української розвідки, у лавах бойовиків зростає кількість небойових втрат.

    За інформацією прес-центру штабу АТО, впродовж минулої доби противник 43 рази відкривав вогонь по позиціях українських захисників вздовж усієї лінії розмежування.

    Читайте також
    АТО бойовики на Донбасі ЗСУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ