Доба на Донбасі: 35 ворожих обстрілів, є поранені українські військові

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Зона АТО

Противник двічі застосовував заборонені Мінськими угодами артилерійські системи

Впродовж минулої доби російсько-терористичні бандформування 35 разів застосовували зброю проти підрозділів ЗСУ. Двічі, зокрема, й заборонені Мінськими угодами артилерійські системи.

Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО.

На приморському напрямку противник відкривав вогонь по українських воїнах 15 разів, значно активізувавшись із настанням сутінок. Так, із мінометів калібру 120 мм, 82 мм і стрілецької зброї бойовики обстрілювали наші опорні пункти під Красногорівкою. Поруч, в районі Мар'їнки, бандити також застосовували 82-мм міномети та гранатомети. Там же вів вогонь ворожий снайпер. Неспокійно на тому напрямку було й поблизу Широкиного, Водяного, Павлополя, Березового та Чермалика, де НЗФ били традиційно з різнокаліберної стрілецької зброї та гранатометів різних модифікацій. Біля Водяного та Широкиного ворог також стріляв з БМП та 82-мм мінометів.

На донецькому напрямку бойовики найчастіше застосовували зброю проти українських воїнів, котрі тримають оборону на підступах до Авдіївки. У південному та східному передмістях цього населеного пункту противник бив по наших позиціях зі стрілецької зброї та гранатометів. Один з опорних пунктів сил АТО ворог ввечері досить інтенсивно обстрілював з мінометів, зокрема й калібру 120 мм. А північно-східніше по одному порушенню бойовиками умов незастосування зброї зафіксовано в районі Верхньоторецького, Зайцевого та Троїцького. Там бандити застосовували піхотне озброєння.

На луганському напрямку зафіксовано вісім фактів використання російсько-терористичними угрупованнями зброї. Зокрема, після 18.00 години і до опівночі бандити обстрілювали з гранатометів та стрілецької зброї опорні пункти сил АТО в районі Кримського, Новозванівки та станції Донець. Біля Кримського також вела вогонь ворожа БМП.

В результаті бойових дій минулої доби двоє українських бійців зазнали поранень.

Як повідомляв «Главком», керівництво Збройних сил України віддало розпорядження командирам всіх рівнів про заборону використання всіх видів озброєння та боєприпасів у період з 00.00 годин 1 червня до 00.00 годин 2 червня.

Загалом, у травні на Донбасі загинули семеро бійців АТО, 141 військового поранено