Доба в АТО: 10 бійців поранено, загиблих немає

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Шестеро військових були поранені в районі Луганського, четверо - біля Павлополя

За минулу добу в зоні проведення Антитерористичної операції на Донбасі десять українських військовослужбовців дістали поранення. Про це під час брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони з питань АТО полковник Андрій Лисенко.

«За минулу добу в результаті бойових дій загиблих в лавах українських військ немає, однак десять військовослужбовців Збройних сил України дістали поранення. Шість з них були поранені в районі Луганського, четверо - біля Павлополя», - зазначив він.

Нагадаємо, бойовики обстріляли район міської лікарні у Красногорівці, є поранені.

Також бойовики обстріляли спостережну групу з українськими і російськими представниками.

На луганському напрямку з артилерії калібру 152-мм, 82-міліметрових мінометів, озброєння БМП, гранатометів та великокаліберних кулеметів противник гатив по позиціях поблизу Кримського. Артилерійські системи калібру 122-мм та міномети калібру 120-мм ворог застосовував по захисниках Попасної, а 82-міліметрові міномети, гранатомети різних систем та кулемети великих калібрів – по оборонцях Новозванівки. З гранатометів та стрілецької зброї ворог обстрілював позиції неподалік Лобачевого та Валуйського.

На донецькому напрямку вогнем мінометів калібру 120-мм та 82-мм, озброєння БМП, зенітних установок ЗУ-23-2 та кулеметів великого калібру противник накривав позиції поблизу Луганського. З 82-міліметрових мінометів, озброєння БМП та гранатометів різних систем ворог вів вогонь по опорних пунктах неподалік Зайцевого та Верхньоторецького. З мінометів калібру 82-мм, гранатометів та кулеметів великих калібрів ворог гатив по позиціях поруч Авдіївки та шахти «Бутівка».

Озброєння БМП та стрілецьку зброю противник застосовував по оборонцях Майорська, а гранатомети різних систем – по захисниках Новгородського. З гранатометів, кулеметів великих калібрів та стрілецької зброї противник бив по позиціях неподалік Кам’янки.

На приморському напрямку з мінометів калібру 120-мм та 82-мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів противник гатив по позиціях під Павлополем. 82-міліметрові міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю ворог застосовував по позиціях неподалік Гнутового та Красногорівки. З мінометів калібру 82-мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї противник вів вогонь по опорних пунктах поблизу Мар’їнки. Зі стрілецької зброї, кулеметів великих калібрів та протитанкових гранатометів противник бив по опорних пунктах морських піхотинців в районі Водяного. Зі стрілецької зброї ворог обстрілював захисників Новоселівки Другої, Богданівки та Широкиного.

«Аби пригасити вогневу активність ворога по позиціях захисників Лобачевого, сили АТО відкривали вогонь у відповідь з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», - додають у штабі АТО.