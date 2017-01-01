Доба в АТО: 19 ворожих обстрілів, є поранений

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Зона АТО на Донбасі

Бойовики гатять зі 120-мм мінометів на Приморському напрямку

Російсько-окупаційні війська продовжують провокаційні обстріли українських позицій.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

«З початку доби ворог 19 разів відкривав вогонь по опорних пунктах Збройних Сил України», - йдеться в повідомленні.

За даними штабу, на Приморському напрямку вогнем мінометів калібру 120-мм та 82-мм, озброєння БМП та великокаліберних кулеметів противник накривав позиції морських піхотинців у районі Водяного. З 82-міліметрових мінометів, озброєння БМП та протитанкових гранатометів гатив по оборонцях Мар’їнки. Опорні пункти поблизу Красногорівки ворог обстрілював з протитанкових гранатометів та кулеметів великих калібрів. Зі стрілецької зброї бив по захисниках Гнутового. Поблизу Павлополя та Мар`їнки діяли ворожі снайпери.

«На Донецькому напрямку з 82-міліметрових мінометів, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів противник обстрілював позиції поруч Авдіївки. По опорних пунктах поблизу Миронівського ворог вів вогонь з мінометів калібру 82-мм, озброєння БМП, гранатометів та кулеметів великих калібрів. По оборонцях Троїцького та Кам’янки гатив з великокаліберних кулеметів», - зазначили в прес-центрі.

На Луганському напрямку, підрозділи російсько-окупаційних військ з гранатометів різних систем били по опорних пунктах в районі станиці Луганської та Сизого. Зі стрілецької зброї противник обстрілював позиції поруч Валуйського.

«Один військовослужбовець Збройних Сил України отримав поранення», - додали в штабі АТО.