Доба в АТО: 60 ворожих обстрілів, троє українців загинули, 12 бійців ЗСУ поранено

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Українські військовослужбовці

«Гарячою» точкою в зоні АТО був маріупольський напрямок

За минулу добу троє українських військовослужбовців загинули, дванадцять отримали поранення. Ситуація в районі проведення АТО залишається не спокійною, але контрольованою Збройними силами України. Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО.

Загалом 21 березня російсько-терористичні війська 60 разів обстріляли позиції українських захисників. Найгарячіше вчора було на маріупольському напрямку, де ворожа піхота зранку атакувала опорні пункти морпіхів під Водяним. Отримавши вогневу відсіч ворог почав гатити по наших позиціях з РСЗВ БМ-21 «Град», важкої артилерії 152 та 122 мм.

Під вогнем артилерійських систем великого калібру опинились також позиції морпіхів неподалік Лебединського й Талаківки . Ударам мінометів 120 та 82 калібру ворог піддав захисників Широкиного, Миколаївки, Новотроїцького та Красногорівки. Зі стрілецької зброї, кулеметів великого калібру та гранатометів різних систем ворог бив по захисниках Широкиного, Водяного, Новотроїцького та Гнутового. В Широкиному російсько-терористичні війська обстріляли морпіхів також з озброєння БМП та танку.

На Донецькому напрямку під мінометним вогнем російських окупантів опинились укріплення сил АТО поруч шахти Бутівка, Луганського та Кам'янки. По позиціях в районі Авдіївки ворог вів вогонь з кулеметів, гранатометів, мінометів, а згодом до обстрілів долучив танк.

На Луганщині противник виявляв найбільшу активність поблизу Троїцького, Новозванівки та Новоолександрівки, обстрілюючи українських воїнів з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. А по захисниках Трьохізбенки вдарив з протитанкових керованих ракет.

«Главком» повідомляв, що 20 березня загострилася бойова ситуація в зоні АТО на маріупольському напрямку.

У боях поблизу Водяного загинули 2 українських бійця, 7 зазнали поранень.

У штабі АТО повідомили, що 8 російських найманців біля Водяного були вбиті, ще 16 – поранені.

Також з'явилося відео обстрілу бойовиками Водяного.

У штабі АТО також спростували інформацію, що на Торецькому фенольному заводі перебувають українські військові і техніка ЗСУ.