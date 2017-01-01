Доба в АТО: 63 ворожі обстріли, двоє бійців ЗСУ загинуло

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Українські військові

Терористи продовжують гатити по українських позиціях на всіх напрямках

Минулої доби, 26 лютого, бойовики 62 рази обстріляли позиції українських військових. Двоє бійців ЗСУ поранено, двоє травмовано. На жаль, двоє захисників України загинуло. Про це сьогодні повідомили у прес-центрі штабу АТО.

На Маріупольському напрямку російсько-окупаційні війська вчора з мінометів різних калібрів обстріляли Водяне, Мар’їнку та Широкине, а з стрілецької зброї та гранатометів - Павлопіль, Лебединське, Талаківку, Гнутове, і знову ж Широкине, Мар’їнку та Водяне. По Талаківці вогонь вів снайпер, по Мар’їнці і Водяному стріляв БМП та БТР, а по Павлополю гатив танк.

На Донецькому напрямку бойовики з танку гатили по Пісках та шахті Бутівка. Її ж, а також Авдіївку, Кам’янку та Луганське обстріляли зі 120 та 82 міліметрових мінометів. З гранатометів та стрілецької зброї обстрілювали Луганське, Новолуганське та Зайцеве. Верхньоторецьке попело під обстріл БМП окупантів.

На Луганському напрямку зі 120 міліметрових мінометів загарбники вели вогонь по Попасній, Оріховому та Катеринівці, а гранатометів та стрілецької зброї – по Новоолександрівці, Лобачевому та Новозванівці.

Як повідомляв «Главком», у неділю, 26 лютого, під Маріуполем від кулі снайпера загинув морський піхотинець, боєць «Легіону Свободи» Роман Напрягло.