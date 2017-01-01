  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Доба в АТО: 67 ворожих обстрілів, одного українського військового поранено

    • Сьогодні, 06:33
    • Розсилка
    Український військовий
    Український військовий

    Російсько-окупаційні війська продовжують застосовувати міномети, гранатомети та БМП

    За минулу добу, 12 лютого, бойовики 67 разів обстріляли позиції сил АТО, одного українського військового поранено. Про це сьогодні повідомили у прес-центрі штабу.

    Читайте також

    На Маріупольському напрямку окупанти з мінометів різних калібрів обстрілювали Павлопіль, Новотроїцьке та Красногорівку. З гранатометів та стрілецької зброї – Павлопіль, Новотроїцьке, Гнутове, Новогригорівку, Чермалик, Миколаївку, Лебединське, Водяне та Широкине. По Новотроїцькому та Мар’їнці вогонь вели снайпери, а по Новогригорівці – БМП.

    На Донецькому напрямку з мінометів обстріляли Верхньоторецьке та Авдіївку. З гранатометів та стрілецької зброї гатили по Зайцевому, Пісках, Новоселівці Другій, Кам’янці, Луганському. По позиціях в районі Авдіївки вогонь вела БМП противника. По Троїцькому, Новоселівці Другій та Кам’янці – снайпери.

    На Луганському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї обстріляли Новоолександрівку та Новозванівку.

    Як повідомляв «Главком», вчора стало відомо, що у зв’язку зі стабілізацією ситуації в Авдіївці з міста виводять додаткові сили поліції. Також голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський заявив, що в Авдіївку повернулися місцеві жителі, евакуйовані раніше у зв’язку з обстрілами.

    Читайте також
    зона АТО бойовики на Донбасі Збройні сили України обстріл
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ