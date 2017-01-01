Доба в АТО: 67 ворожих обстрілів, одного українського військового поранено

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Український військовий

Російсько-окупаційні війська продовжують застосовувати міномети, гранатомети та БМП

За минулу добу, 12 лютого, бойовики 67 разів обстріляли позиції сил АТО, одного українського військового поранено. Про це сьогодні повідомили у прес-центрі штабу.

На Маріупольському напрямку окупанти з мінометів різних калібрів обстрілювали Павлопіль, Новотроїцьке та Красногорівку. З гранатометів та стрілецької зброї – Павлопіль, Новотроїцьке, Гнутове, Новогригорівку, Чермалик, Миколаївку, Лебединське, Водяне та Широкине. По Новотроїцькому та Мар’їнці вогонь вели снайпери, а по Новогригорівці – БМП.

На Донецькому напрямку з мінометів обстріляли Верхньоторецьке та Авдіївку. З гранатометів та стрілецької зброї гатили по Зайцевому, Пісках, Новоселівці Другій, Кам’янці, Луганському. По позиціях в районі Авдіївки вогонь вела БМП противника. По Троїцькому, Новоселівці Другій та Кам’янці – снайпери.

На Луганському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї обстріляли Новоолександрівку та Новозванівку.

Як повідомляв «Главком», вчора стало відомо, що у зв’язку зі стабілізацією ситуації в Авдіївці з міста виводять додаткові сили поліції. Також голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський заявив, що в Авдіївку повернулися місцеві жителі, евакуйовані раніше у зв’язку з обстрілами.