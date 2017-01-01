Доба в АТО: 74 ворожі обстріли, двоє українських військових поранено

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Українські бійці

Ще семеро українських військових травмовано

На початку минулої доби, 20 лютого, в зоні АТО спостерігалося загальне зниження напруженості по всій лінії розмежування. Противник дещо зменшив кількість обстрілів з важкого озброєння, але пізніше знову розпочав використовувати 120 міліметрові міномети. Про це повідомили у штабі АТО.

На Маріупольському напрямку з мінометів калібру 120 міліметрів бойовики обстріляли Новотроїцьке. З великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї гатили по Чермалику, Талаківці, Гнутовому, Старогнатівці, Водяному, Широкиному. По Водяному, Павлополю, Широкиному, Новотроїцькому та Гнутовому вели вогонь снайпери.

На Донецькому напрямку з мінометів калібру 120 та 82 міліметри окупанти обстріляли Новолуганське, Авдіївку, Луганське, Зайцеве та Троїцьке. З великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - Авдіївку, Піски, Новоселівку, Верхньоторецьке, Кам'янку, Луганське, Зайцеве та Жовте. По Опитному та Луганьському неодноразово вели вогонь БМП противника. По Авдіївці - снайпери.

На Луганському напрямку з протитанкових ракетних комплексів російсько-окупаційні війська обстріляли Новоолександрівку, а з мінометів, гранатометів, стрілецької зброї та протитанкових ракетних комплексів – Новозванівку. Снайпери – Станицю Луганську та Жовте.

Загалом впродовж доби зафіксовано 74 обстріли. Двоє наших військових поранено, семеро – травмовано.

Як повідомляв «Главком», вчора в Авдіївці було відновлено електропостачання. Теплопостачання міста здійснюється в штатному режимі за рахунок Авдіївського коксохімічного заводу.

Впродовж усього часу війни в Авдіївці постраждало 1032 будинки в приватному секторі та 91 багатоповерхівка.

За період з 29 січня в Авдіївці було пошкоджено 328 цивільних будинків.