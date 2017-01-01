Доба в АТО: 88 ворожих обстрілів, троє бійців ЗСУ загинули, восьмеро отримали поранення

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Епіцентром бойових дій на карті АТО залишається маріупольський напрямок

Ситуація у районі проведення АТО ускладнюється. За минулу добу російсько-терористичні війська 88 разів обстріляли позиції Збройних сил України. Для подавлення вогневої активності ворога українські підрозділи відкривали вогонь у відповідь. Загалом в неділю троє українських воїнів загинули, вісьмох було поранено.

Про це йдеться у звіті прес-центру штабу АТО.

Найбільша кількість обстрілів бойовиківбула зафіксована на маріупольському напрямку. Центрами вогневого протистояння були Широкине та Водяне, захисників яких ворог обстрілював з артилерійських систем калібру 122мм, зі 120мм мінометів, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Крім того, у Широкиному по морських піхотинцях бив танк, та вели вогонь снайпери. З мінометів калібру 120мм ворог обстрілював оборонців Гнутового, Павлополя, Лебединського та Талаківки. З озброєння БМП російсько-окупаційні підрозділи гатили в районі Новотроїцького. Поблизу Красногорівки та Марїнки противник активно застосовував гранатомети та великокаліберні кулемети.

Гаряче учора було і на донецькому напрямку, де по українських воїнах противник застосував практично весь арсенал важкого озброєння. По захисниках Троїцького російсько-окупаційні війська гатили зі 152мм артилерійських систем, мінометів калібру 120мм та 82мм. Також міномети калібру 120мм ворог застосовував під Авдіївкою та Луганським. З 82мм мінометів бив по оборонцям Кам’янки, Верхньоторецького та Авдіївки. Танк обстрілював наших захисників у районі Кам’янки, а БМП – опорні пункти поблизу Верхньоторецького та Пісків. Активізація ворожих снайперів спостерігалась поблизу Троїцького.

На Луганщині з ПТРК ворог обстріляв захисників Новозванівки. По оборонцям Новоолександрівки, Катеринівки та Кримського вів вогонь з гранатометів.

Як повідомляв «Главком», вчора терористи обстріляли з «Градів» житловий сектор Авдіївки, пошкоджено 21 будинок. Зазначимо також, що троє загибих в неділю військовослужбовців ЗСУ потрапили під ворожий обстріл опорного пункту неподалік Авдіївки.

Варто відмітити, що у неділю, 26 березня, в районі населеного пункту Малинівка, недалеко від Краматорська, розбився військовий вертоліт Мі-2: п'ятеро військових загинули.