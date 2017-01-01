Доба в АТО: Бойовики продовжують гатити із важкого озброєння, є поранені

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Бойовики продовжують гатити із важкого озброєння

Минула доба у районі проведення АТО знову пройшла неспокійно

Незважаючи на те, що російсько-терористичні бандформування продовжують активно порушувати режим припинення вогню, ситуація перебуває під цілковитим контролем українських захисників. Так, впродовж 26 травня бойовики 61 раз відкривали вогонь по підрозділах ЗС України, подекуди використовуючи й важке артилерійське озброєння.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

34 факти застосування незаконними збройними формуваннями зброї проти українських воїнів зафіксовані на приморському напрямку. Зокрема, після 18.00 години вчорашнього дня бойовики здійснили декілька обстрілів середньої інтенсивності з мінометів калібру 120 мм по наших укріпленнях в районі Широкиного та Чермалика.

Також порушення противником домовленостей про незастосування зброї відбулись поблизу Павлополя, Лебединського, Водяного та Гнутового, де бандити неодноразово застосовували різноманітні зразки стрілецької зброї та гранатометів. З такого ж озброєння противник вів вогонь з околиць тимчасово окупованого Донецька по оборонних укріпленнях сил АТО на підступах до Мар'їнки та Красногорівки

На донецькому напрямку минулої доби відбулось 19 обстрілів з боку проросійських бойовиків. Ввечері противник найчастіше бив по наших позиціях, котрі розташовані у південному та східному передмістях Авдіївки. Використовували бандити міномети, найчастіше калібру 82 мм, гранатомети різних модифікацій, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Також під ворожим вогнем з 82-мм мінометів опинились наші опорні пункти поблизу Верхньоторецького. Біля Троїцького бойовики відкривали вогонь зі 120-мм мінометів.Окрім того, вчора ввечері проросійські бандформування вели вогонь з гранатометів та стрілецької зброї біля Пісків.

На луганському напрямку минулої доби зафіксовано 8 випадків застосування представниками російсько-терористичних угруповань зброї. Майже половина з них вже ввечері. Всі в районі Кримського, де ворог бив по наших оборонних укріпленнях з мінометів різних калібрів, озброєння БМП, гранатометів та стрілецької зброї.

В результаті бойових дій минулої доби 2 українських воїнів зазнали поранень.