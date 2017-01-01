Доба в АТО: бойовики ввечері активізували обстріли, двох українських військових поранено

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Зона АТО

По українських воїнах, які тримають оборону на підступах до Красногорівки, терористи інтенсивно били з танкових гармат

Оперативна обстановка у районі проведення АТО залишається складною. Вчора вдень російсько-терористичні бандформування відносно знизили свою вогневу активність на окремих ділянках лінії розмежування сторін, проте вже з настанням сутінок бойовики значно підвищили інтенсивність та руйнівний характер своїх збройних провокацій вздовж всього фронту.

Як повідомляє прес-центр штабу АТО, впродовж минулої доби проросійські бойовики 60 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО, зокрема дев’ять разів використовували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

На приморському напрямку вчора вдень було найгарячіше. Епіцентром ворожої активності було селище Водяне, опорні пункти сил АТО поблизу якого противник декілька разів обстрілював зі стрілецької зброї різного калібру та гранатометів. Також вчора з піхотного озброєння бойовики вели вогонь по наших позиціях біля Талаківки, Мар'їнки, Гнутового та Лебединського. А з 82-мм мінометів - неподалік Красногорівки та Широкиного. Вже ввечері в районі Водяного бандити застосували озброєння БМП та протитанкові ракетні комплекси. А по українських воїнах, котрі тримають оборону на підступах до Красногорівки, близько 21.30 години незаконні збройні формування інтенсивно били з танкових гармат. Всього за минулу добу на даному напрямку зафіксовано 28 фактів застосування бойовиками зброї.

На донецькому напрямку незаконні збройні формування 12 разів відкривали вогонь по українських воїнах. Найчастіше противник обстрілював позиції сил АТО у передмісті Авдіївки. Використовував гранатомети різних модифікацій та стрілецьку зброю. Окрім того, під ворожими обстрілами з мінометів калібру 82 мм опинились наші опорні пункти в районі Верхньоторецького, Опитного та Троїцького. З околиць тимчасово окупованої Горлівки бойовики вели вогонь з озброєння БМП та великокаліберних кулеметів по оборонних укріпленнях ЗС України біля Зайцевого.

На луганському напрямку після відносного затишшя вдень, проросійські бандформування суттєво активізувались вже із настанням сутінок. Зокрема, до кінця доби окупанти неодноразово били з мінометів калібру 120 та 82 мм, а також зі стрілецької зброї та гранатометів, по позиціях сил АТО, які розташовані біля Кримського, Катеринівки, Новоолександрівки та Богуславського. Окрім того, бойовики обстрілювали з піхотного озброєння укріплення українських захисників біля Станиці Луганської та Новозванівки. На цьому напрямку нараховано 20 ворожих обстрілів.

Внаслідок бойових дій минулої доби двоє бійців сил АТО зазнали поранень.

Зазначимо, ЗМІ також повідомили, що українська армія просунулася вперед на півтора кілометри уздовж Бахмутської траси в зоні АТО. Внаслідок чого під вогневим контролем сил АТО опинилася стратегічно важлива дорога на Луганськ й окуповане селище Жолобок.