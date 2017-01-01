Доба в АТО: двоє бійців загинули, п’ятеро зазнали поранень

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Українські захисники на Донбасі

Один військовослужбовець отримав бойову травму

За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі в результаті бойових дій загинули двоє українських військовослужбовців, ще п’ятеро отримали поранення і травми. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

«За минулу добу в результаті бойових дій двоє українських військовослужбовців загинули, ще п'ятеро отримали бойові поранення і травми», - сказав він.

Як повідомляв прес-центр штабу АТО, ситуація на Донбасі стабілізувалась, кількість обстрілів позицій Збройних сил України зменшилась. За добу зафіксовано 58 випадків відкриття вогню. Загинули двоє українських захисників, четверо отримали поранення, ще один військовослужбовець отримав бойову травму.

Сьогодні вранці бойовики з мінометів обстріляли Авдіївку і Водяне.