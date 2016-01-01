Доба в АТО: двоє бійців загинули, троє дістали поранення
- Сьогодні, 13:50
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Військові загинули внаслідок обстрілу поблизу Авдіївки та Луганського
Унаслідок бойових дій минулої доби двоє українських військових загинули.
Про це сказав речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко під час брифінгу.
«Минулої доби двоє військовослужбовців загинули, троє дістали поранення», – поінформував Лисенко.
Він додав, що військові загинули внаслідок обстрілу поблизу Авдіївки та Луганського.
Раніше повідомлялося, що у бою біля Водяного поранено одного українського військового.
Нагадаємо, 22 грудня бойовики влаштували дві атаки на Світлодарській дузі і тричі обстріляли населені пункти.