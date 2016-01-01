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    Доба в АТО: двоє бійців загинули, троє дістали поранення

    • Сьогодні, 13:50
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    Військові загинули внаслідок обстрілу поблизу Авдіївки та Луганського

    Унаслідок бойових дій минулої доби двоє українських військових загинули. 

    Про це сказав речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко під час брифінгу.

    «Минулої доби двоє військовослужбовців загинули, троє дістали поранення», – поінформував Лисенко. 

    Він додав, що військові загинули внаслідок обстрілу поблизу Авдіївки та Луганського. 

    Раніше повідомлялося, що у бою біля Водяного поранено одного українського військового.

    Нагадаємо, 22 грудня бойовики влаштували дві атаки на Світлодарській дузі і тричі обстріляли населені пункти.

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