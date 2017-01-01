Доба в АТО: двоє українських військових зазнали поранень

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Загиблих у лавах українських військ немає

За минулу добу внаслідок бойових дій в зоні АТО двоє українських бійців отримали поранення. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

«За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає, однак двоє українських бійців зазнали поранень», — сказав він.

Нагадаємо, бойовики частково зайняли сіру зону зі сторони Донецька, атака була зупинена українськими десантниками.

Командир підрозділу десантників розповів, що бойовики зараз активно проводять інженерні роботи та облаштовують свої позиції, а три дні тому внаслідок ворожого мінометного обстрілу троє українських десантників зазнали поранень.

За його словами, українські десантники виконують мінські домовленості і першими вогонь не відкривають, лише коли є реальна загроза життю військовослужбовців, використовуючи при цьому дозволений калібр.

Як повідомляв «Главком», за минулу добу у зоні проведення АТО проросійські бойовики 37 разів обстріляли позиції українських військових.