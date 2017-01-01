Доба в АТО: двох українських військовослужбовців поранено

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Українські бійці в зоні АТО

Не припиняються провокаційні обстріли з боку російсько-терористичних військ

Упродовж минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі внаслідок бойових дій двоє українських військовослужбовців дістали поранення і травми. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

«Минулої доби внаслідок бойових дій загиблих у лавах Збройних сил немає, двоє військовослужбовців дістали поранення і травми», – сказав він.

Як повідомляв уранці прес-центр штабу АТО, на Донбасі не припиняються провокаційні обстріли з боку російсько-терористичних військ. Протягом минулої доби бойовики 44 рази обстріляли позиції Збройних сил України, двох військових було поранено.

У Міноборони заявляють, що противник продовжує заходи з дискредитації ЗС України. Встановлено, що представники ЗС РФ у Спільному центрі з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін умисно завищують показники кількості обстрілів, боєприпасів та їх калібру з боку сил АТО. Зазначене здійснюється з метою виправдання обстрілів «у відповідь на дії підрозділів ЗС України.