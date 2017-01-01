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    Доба в АТО: двоє загиблих і троє поранених бійців

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    Українські військові в АТО
    Українські військові в АТО

    Один український боєць загинув у Троїцькому і один – у Луганському

    Протягом доби внаслідок бойових дій на сході України двоє українських військовослужбовців загинули, ще троє бійців дістали поранення та травми.

    Про це поінформував речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Олександр Мотузяник на брифінгу у четвер.

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    «Минулої доби внаслідок бойових дій двоє українських військовослужбовців загинули, ще троє дістали бойові поранення та травми. Висловлюємо співчуття родичам і близьким загиблих», – сказав Мотузяник.

    Він уточнив, що один український боєць загинув у Троїцькому і один – у Луганському. У Троїцькому  поранення дістали двоє українських бійців і один – в Авдіївці.

    Раніше повідомлялося, що бойовики на Луганщині вбили українського військового.

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