Доба в АТО минулась для України без втрат, натомість знищено ворожого снайпера

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Восьмого березня ніхто з українських військових не постраждав

За минулу добу, 8 березня, в зоні проведення АТО бойовики 69 разів обстріляли позиції українських військових, втрат серед наших бійців немає. Водночас вчора, під час несення служби на передових позиціях, українські військовослужбовці виявили ворожу снайперську групу: одного снайпера знищено.

Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО.

На Маріупольському напрямку в середу з мінометів окупанти обстрілювали Мар’їнку, Чермалик та Павлопіль. Використовуючи гранатомети, російсько-окупаційні війська обстрілювали Водяне та Гнутове. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Лебединське, Павлопіль, Новогригорівку, Гнутове та Широкине. По Широкиному, Водяному та Гнутовому вогонь вели БМП противника. По Новотроїцькому стріляв снайпер.

На Донецькому напрямку зі 122 міліметрової артилерії загарбники неодноразово обстрілювали Зайцеве. З мінометів різних калібрів – Верхньоторецьке, Майорськ, Новгородське, Авдіївку, Луганське. З гранатометів та великокаліберних кулеметів обстріляно Верхньоторецьке, Піски, Невельське, Кам’янку, Новолуганське, Новгородське, Троїцьке, Зайцеве. По Зайцевому та Новгородському вогонь вели також снайпери.

На Луганському напрямку зі 120 міліметрових мінометів окупанти вели вогонь по Новоолександрівці, Попасній та Троїцькому, а з стрілецької зброї обстріляли Кримське та Станицю Луганську.

Як повідомляв «Главком», 8 березня український волонтерський автобус «Мерседес Віто» обстріляли снайпери. Вогонь вели розривними кулями. Згодом військові медики прооперували двох поранених волонтерів.