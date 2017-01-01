Доба в АТО: один боєць поранений, загиблих немає

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Один військовий зазнав поранення у Верхньоторецькому на Донеччині під час ворожого обстрілу

Внаслідок бойових дій на Сході України за минулу добу жоден український військовослужбовець не загинув, проте один боєць був поранений.

Про це поінформував речник Міністерства оборони полковник Олександр Мотузяник під час брифінгу у вівторок.

«За минулу добу внаслідок бойових дій жоден з українських військовослужбовців не загинув, проте один військовий зазнав поранення у Верхньоторецькому на Донеччині під час ворожого обстрілу», - сказав Мотузяник.

Нагадаємо, минулої доби штаб АТО заявив, що бойовики здійснили 78 ворожих обстрілів, одного українського військового було поранено.

Також за попередню добу ОБСЄ зафіксувала близько 1,3 тис. порушень перемир’я.

Як повідомлялося, військові мають докази, що росіяни гатять по Авдіївці із забороненої зброї.