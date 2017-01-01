Доба в АТО: один український боєць загинув, дев’ятьох поранено

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Українські захисники

Військовий загинув унаслідок підриву

Минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі один український військовослужбовець загинув, дев'ять дістали поранення. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Олександр Мотузяник.

«За добу, що минула, внаслідок бойових дій один військовий загинув внаслідок підриву, дев'ять бійців зазнали поранень і травмувань. Висловлюємо співчуття родині загиблого воїна», – сказав він.

На луганському напрямку за добу відбулось 11 обстрілів з боку бойовиків, з них п'ять з важкого озброєння. На донецькому напрямку сталося 18 обстрілів з боку бойовиків, з яких 11 з важкого озброєння. На маріупольському – 21 обстріл, з яких сім з важкого озброєння.

Як повідомляв уранці прес-центр штабу АТО, впродовж минулої доби ворог 50 разів відкривав вогонь по опорних пунктах українських військ.