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    Доба в АТО: один український боєць загинув, дев’ятьох поранено

    • Сьогодні, 14:01
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    Українські захисники
    Українські захисники

    Військовий загинув унаслідок підриву

    Минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі один український військовослужбовець загинув, дев'ять дістали поранення. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Олександр Мотузяник.

    «За добу, що минула, внаслідок бойових дій один військовий загинув внаслідок підриву, дев'ять бійців зазнали поранень і травмувань. Висловлюємо співчуття родині загиблого воїна», – сказав він.

    На луганському напрямку за добу відбулось 11 обстрілів з боку бойовиків, з них п'ять з важкого озброєння. На донецькому напрямку сталося 18 обстрілів з боку бойовиків, з яких 11 з важкого озброєння. На маріупольському – 21 обстріл, з яких сім з важкого озброєння.

    Як повідомляв уранці прес-центр штабу АТО, впродовж минулої доби ворог 50 разів відкривав вогонь по опорних пунктах українських військ.

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