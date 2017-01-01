Доба в АТО: один український військовий зазнав поранень

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Бойові дії на Донбасі

Найбільшу вогневу активність противник проявляв на маріупольському напрямку

Упродовж минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі внаслідок бойових дій дістав поранення один український військовослужбовець. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

«Минулої доби внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає, один військовослужбовець дістав поранення. Це сталося в Новоселівці-2 на маріупольському напрямку», – сказав він.

Як повідомляв прес-центр штабу АТО, незважаючи на досягнуті домовленості тристоронньої групи про режим припинення вогню, російсько-окупаційні війська протягом минулої доби 32 рази відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України. Найбільшу вогневу активність противник проявляв на маріупольському напрямку.

Крім того, в Авдіївці Донецької області спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ побачили автівки, що схожі на машини ОБСЄ. А біля Саханки озброєний чоловік влаштував стрілянину біля спостерігачів ОБСЄ.