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    Доба в АТО: один український військовий зазнав поранень

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    Бойові дії на Донбасі
    Бойові дії на Донбасі

    Найбільшу вогневу активність противник проявляв на маріупольському напрямку

    Упродовж минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі внаслідок бойових дій дістав поранення один український військовослужбовець. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

    «Минулої доби внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає, один військовослужбовець дістав поранення. Це сталося в Новоселівці-2 на маріупольському напрямку», – сказав він.

    Як повідомляв прес-центр штабу АТО, незважаючи на досягнуті домовленості тристоронньої групи про режим припинення вогню, російсько-окупаційні війська протягом минулої доби 32 рази відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України. Найбільшу вогневу активність противник проявляв на маріупольському напрямку.

    Крім того, в Авдіївці Донецької області спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ побачили автівки, що схожі на машини ОБСЄ. А біля Саханки озброєний чоловік влаштував стрілянину біля спостерігачів ОБСЄ.

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