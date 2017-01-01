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    Доба в АТО: під Авдіївкою отримав поранення український боєць

    • Сьогодні, 13:02
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    Українські захисники
    Українські захисники

    Загиблих серед українських військових немає

    За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі в результаті бойових дій отримав поранення один український боєць. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

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    «За минулу добу в результаті бойових дій загиблих українських військових не було, один боєць отримав поранення в районі Авдіївки», - сказав він.

    Як повідомляв раніше прес-центр штабу АТО, за минулу добу бойовики 67 разів обстріляли позиції українських військ.

    Тим часом російські пропагандисти на Донбасі готують постановочні відеосюжети про нібито дотримання бойовиками режиму повного припинення вогню в районі Ясинуватої та Авдіївки.

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