Доба в АТО: під Мар’їнкою поранено українського бійця

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Українські військовослужбовці

Жоден український боєць не загинув

За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі в результаті бойових дій отримав поранення один український військовослужбовець. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

«За минулу добу в результаті бойових дій жоден український солдат не загинув, один отримав поранення в результаті ворожого обстрілу в районі Мар'їнки», - сказав він.

На донецькому напрямку обстановка залишається напруженою: бойовики продовжили обстріл наших позицій на Світлодарській дузі.

Як повідомлялося, минулої доби російсько-терористичні війська на Донбасі 76 разів обстріляли позиції українських захисників, поранено одного бійця ЗСУ.

Крім того, внаслідок пожежі, що трапилася в будинку селища Троїцьке на Донеччині, четверо військовослужбовців однієї з механізованих бригад дістали термічні опіки різного ступеня тяжкості