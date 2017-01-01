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    Доба в АТО: під Мар’їнкою поранено українського бійця

    • Сьогодні, 13:35
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    Українські військовослужбовці
    Українські військовослужбовці

    Жоден український боєць не загинув

    За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі в результаті бойових дій отримав поранення один український військовослужбовець. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

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    «За минулу добу в результаті бойових дій жоден український солдат не загинув, один отримав поранення в результаті ворожого обстрілу в районі Мар'їнки», - сказав він.

    На донецькому напрямку обстановка залишається напруженою: бойовики продовжили обстріл наших позицій на Світлодарській дузі. 

    Як повідомлялося, минулої доби російсько-терористичні війська на Донбасі 76 разів обстріляли позиції українських захисників, поранено одного бійця ЗСУ.

    Крім того, внаслідок пожежі, що трапилася в будинку селища Троїцьке на Донеччині, четверо військовослужбовців однієї з механізованих бригад дістали термічні опіки різного ступеня тяжкості

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