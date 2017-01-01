Доба в АТО: поранено четверо українських військових

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Перша допомога пораненим бійцям АТО

Загиблих серед українських бійців немає

За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі в результаті бойових дій отримали поранення четверо українських військовослужбовців. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

«За минулу добу в результаті бойових дій загиблих серед українських військовослужбовців немає, четверо наших воїнів отримали поранення», - сказав він.

Як повідомлялося, проросійські бойовики 49 разів обстріляли позиції українських військових.

У суботу, 25 лютого, неподалік населеного пункту Катеринівка члени незаконних збройних формувань ОРЛО вчинили також чергову збройну провокацію щодо представників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ: відкрили стрілянину і кинули гранату біля автомобіля місії.