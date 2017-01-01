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    Доба в АТО: поранено четверо українських військових

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    Перша допомога пораненим бійцям АТО
    Перша допомога пораненим бійцям АТО

    Загиблих серед українських бійців немає

    За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі в результаті бойових дій отримали поранення четверо українських військовослужбовців. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

    «За минулу добу в результаті бойових дій загиблих серед українських військовослужбовців немає, четверо наших воїнів отримали поранення», - сказав він.

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