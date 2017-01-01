Доба в АТО: поранено дев'ятьох військових, ще один зник безвісти (оновлено)

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Внаслідок бойових дій у складі Збройних сил України загиблих немає

За минулу добу в зоні АТО були поранені або травмовані 9 військовослужбовців, ще один зник безвісти. Про це заявив спікер Міністерства оборони з питань АТО полковник Олександр Мотузяник.

«За минулу добу внаслідок бойових дій у складі Збройних сил України загиблих немає, однак 9 військовослужбовців були поранені або травмовані. Крім того, один військовослужбовець зник без вісті», - зазначив він.

Мотузяник додав, що минулої доби на донецькому напрямку стався 41 ворожий обстріл.

Як повідомлялось, бойовики на Донбасі збільшили кількість обстрілів: шестеро військових поранено. Загалом зафіксовано 105 обстрілів.

У з’єднаннях і частинах 1 АК (Донецьк) та 2 АК (Луганськ) ЗС РФ спостерігається збільшення кількості злочинів з використанням вогнепальної зброї.