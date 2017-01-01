Доба в АТО: поранено п’ятьох українських бійців

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Українські військовослужбовці в зоні АТО

Найгарячіше вчора було поблизу Маріуполя

Впродовж минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі внаслідок бойових дій дістали поранення п'ятеро українських військовослужбовців. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

«Минулої доби внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув, п'ятеро наших бійців дістали поранення», – сказав він.

Як повідомляв раніше прес-центр штабу АТО, протягом минулої доби зафіксовано 54 обстріли позицій Збройних сил України. Найгарячіше вчора було поблизу Маріуполя.

Також вчора на Донеччині в районі Мар'їнки відбулось бойове зіткнення українських військових з диверсійно-розвідувальною групою противника. Група бойовиків рухалась у напрямку українських позицій з боку населеного пункту Трудівське, внаслідок бою один терорист загинув.