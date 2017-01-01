Доба в АТО: поранено п'ятьох українських бійців

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АТО на Донбасі

На щастя, загиблих серед українських воїнів немає

Упродовж минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі внаслідок бойових дій дістали поранення і травми п’ятеро українських військовослужбовців. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

«Минулої доби внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає, п'ятеро воїнів дістали поранення і травми», – сказав він.

Як повідомлялося, бойовики продовжують обстріл прифронтової Авдіївки. Внаслідок обстрілів у четвер, 6 квітня, дістав поранення мирний житель міста.

Протягом минулої доби на Донбасі зафіксовано 48 обстрілів позицій сил АТО, п’ятеро військовослужбовців Збройних сил України дістали поранення.

Розвідка інформує, що у з’єднаннях і частинах російських військ на Донбасі зростає кількість небойових втрат та грубих порушень військової дисципліни. Зокрема, минулої доби у результаті підриву на власних мінних загородженнях загинуло четверо військовослужбовців РФ.