  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Доба в АТО: поранено п'ятьох українських бійців

    • Сьогодні, 13:24
    • Розсилка
    АТО на Донбасі
    АТО на Донбасі

    На щастя, загиблих серед українських воїнів немає

    Упродовж минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі внаслідок бойових дій дістали поранення і травми п’ятеро українських військовослужбовців. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

    «Минулої доби внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає, п'ятеро воїнів дістали поранення і травми», – сказав він.

    Як повідомлялося, бойовики продовжують обстріл прифронтової Авдіївки. Внаслідок обстрілів у четвер, 6 квітня, дістав поранення мирний житель міста.

    Протягом минулої доби на Донбасі зафіксовано 48 обстрілів позицій сил АТО, п’ятеро військовослужбовців Збройних сил України дістали поранення.

    Розвідка інформує, що у з’єднаннях і частинах російських військ на Донбасі зростає кількість небойових втрат та грубих порушень військової дисципліни. Зокрема, минулої доби у результаті підриву на власних мінних загородженнях загинуло четверо військовослужбовців РФ.

    Читайте також
    АТО бойовики на Донбасі ЗСУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ