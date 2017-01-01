Доба в АТО: поранено сімох українських бійців

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Бійці АТО

Загиблих у лавах українських військ немає

Впродовж минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі в результаті бойових дій дістали поранення і травми семеро українських військових. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

«За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає, однак семеро воїнів дістали поранення і травми», – сказав він.

Як повідомлялося, протягом минулої доби зафіксовано 106 обстрілів, з них 44 з використанням мінометів, двічі танків та один раз артилерії калібром 122 мм. Було поранено шістьох українських бійців та одного травмовано.