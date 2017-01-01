Доба в АТО: поранено шістьох українських бійців

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Бійці АТО

Жоден український військовий не загинув

Протягом минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі внаслідок бойових дій дістали поранення і травми шестеро українських військовослужбовців. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

«Минулої доби внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув і шестеро бійців дістали поранення і травми», – сказав він.

Як повідомляв уранці прес-центр штабу АТО, впродовж минулої доби зафіксовано 82 обстріли позицій Збройних сил України, поранено п’ятьох українських захисників.

Вчора лише у період 19:00 до 21:00 бойовики у районі населеного пункту Авдіївка випустили понад 10 ракет з установок залпового вогню БМ-21 «Град».

В неділю в зоні АТО поліцію перевели на посилений режим несення служби.