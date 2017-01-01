  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Доба в АТО: поранено шістьох українських бійців

    • Сьогодні, 13:08
    • Розсилка
    Бійці АТО
    Бійці АТО

    Жоден український військовий не загинув

    Протягом минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі внаслідок бойових дій дістали поранення і травми шестеро українських військовослужбовців. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

    «Минулої доби внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув і шестеро бійців дістали поранення і травми», – сказав він.

    Читайте також

    Як повідомляв уранці прес-центр штабу АТО, впродовж минулої доби зафіксовано 82 обстріли позицій Збройних сил України, поранено п’ятьох українських захисників.

    Вчора лише у період 19:00 до 21:00 бойовики у районі населеного пункту Авдіївка випустили понад 10 ракет з установок залпового вогню БМ-21 «Град».

    В неділю в зоні АТО поліцію перевели на посилений режим несення служби.

    Читайте також
    АТО бойовики на Донбасі ЗСУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ