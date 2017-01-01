Доба в АТО: поранено трьох українських бійців

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Загиблих в лавах українських військ немає

За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі в результаті бойових дій отримали поранення і травми троє українських військовослужбовців. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

«За минулу добу в результаті бойових дій загиблих в лавах українських військ немає, троє воїнів отримали поранення», - сказав він.

Як повідомляв прес-центр штабу АТО, за минулу добу зафіксовано 94 обстріли позицій Збройних сил України, поранено трьох українських військовослужбовців. Зокрема, в четвер вдень внаслідок ворожого обстрілу зі станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів у напрямку села Новоолександрівка Попаснянського району поранено українського військовослужбовця.

Як повідомляв «Главком», у період з 13 по 19 березня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала на 75% більше випадків застосування забороненого Мінськими угодами озброєння, аніж за попередній тиждень.