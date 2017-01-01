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    Доба в АТО: п’ятеро українських військових зазнали поранень

    • Сьогодні, 13:29
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    Загиблих у лавах Збройних сил немає

    Минулої доби внаслідок бойових дій в зоні антитерористичної операції п’ятеро українських військовослужбовців зазнали поранень. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

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    «За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах Збройних сил немає, проте п’ятеро українських військовослужбовців зазнали бойових поранень та травмувань», - сказав він.

    Як повідомляв «Главком», за минулу добу проросійські бойовики 52 рази обстріляли позиції українських військових.

    На приморському напрямку зафіксовано 20 ворожих обстрілів. Найгарячішими точками цього напрямку залишаються ділянки в районі населених пунктів Широкине, Павлопіль, Красногорівка та Мар'їнка. Також під вогонь противника потрапили наші опорні пункти в районі Водяного Гнутового, Лебединського, Богданівки, Новотроїцького та Чермалика. Зокрема, із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм бойовики били по наших опорних пунктах в районі Павлополя.

    На донецькому напрямку найскладнішою ситуація залишається біля Авдіївки. ЇЇ передмістя та деякі наші позиції південніше бойовики обстрілювали з заборонених Мінськими домовленостями 120-мм мінометів й озброєння танку. Там же, а також в районі Кодеми, противник застосував 122-мм артилерійські системи.

    На луганському напрямку впродовж минулої доби зафіксовано 13 фактів застосування бойовиками зброї. Зокрема, противник вів вогонь зі 120-мм та 82-мм мінометів по наших укріпленнях поблизу Кримського. Вже ввечері бойовики застосували міномети калібру 82 мм в районі Новоолександрівки. Біля Новозванівки бандити били з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Також з гранатометів різних систем незаконні збройні формування вели вогонь неподалік Троїцького та Лобачево.

    Розвідка заявила, що бойовики на Донбасі розстрілюють місцевих жителів.

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