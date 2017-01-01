Доба в АТО: трьох українських бійців поранено, бойовики обстрілюють житлові квартали



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зона АТО

Ворожі обстріли посилилися з настанням сутінок

Бойовики на Донбасі продовжують обстрілювати позицій Збройних сил України. Кількість ворожих збройних провокацій зросла з настанням сутінок. Впродовж минулої доби противник 40 разів відкривав вогонь по позиціях українських захисників вздовж усієї лінії розмежування: троє військовослужбовців ЗСУ зазнали поранень.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На приморському напрямку зафіксовано близько 25 ворожих обстрілів. Зокрема, по укріпленнях сил АТО в районі Широкиного, Водяного, Талаківки, Лебединського та Бердянського бойовики неодноразово били з мінометів калібру 120 мм. Захисників Широкиного також було обстріляно з ворожих артилерійських систем калібру 122 мм. З більш легкого озброєння противник здійснював обстріли наших опорних пунктів неподалік Богданівки, Чермалика та Павлополя.

На донецькому напрямку найскладнішою ситуація залишається у південному передмісті Авдіївки. Ввечері противник обстрілював українських воїнів на цій ділянці фронту з 122-мм артилерійських систем, мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів та кулеметів. Також з 82-мм мінометів бойовики били по наших позиціях поблизу Кам'янки. Неподалік Невельського вони вели вогонь з великокаліберних кулеметів. А в районі Зайцевого бандформування декілька разів били по наших позиціях з гранатометів різних систем та озброєння БМП.

На луганському напрямку впродовж минулої доби зафіксовано п’ять фактів застосування бойовиками зброї. Зокрема, ввечері незаконні збройні формування обстрілювали українських воїнів біля Троїцького з 82-мм мінометів та гранатометів. А в районі Малинового, Новозванівки та Новолоксандрівки били з гранатометів та стрілецької зброї.

Минулої доби противник знову обстріляв житлові райони українських міст. Обстрілявши з мінометів вчора зранку Красногорівку, ворог на цьому не спинився. Вже ввечері проросійські бандформування здійснили обстріл житлового сектору на східній околиці населеного пункту Бердянське, застосувавши заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм. Внаслідок влучання снарядів повністю зруйновані два житлові будинки по вулиці Морській, ще декілька будівель зазнали серйозних ушкоджень.

Як повідомляв «Главком», внаслідок обстрілу житлових секторів у Бердянську та Широкиному ніхто з мирних мешканців не постраждав.