Доба в АТО: троє українських бійців загинули, восьмеро - зазнали поранень

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Бійці АТО

Біля Краматорська розбився військовий вертоліт Мі-2

За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі в результаті бойових дій загинули троє українських військовослужбовців, ще восьмеро отримали поранення. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

«За минулу добу в результаті бойових дій троє українських військовослужбовців загинули, вісім отримали поранення», - сказав він.

Крім того, додав Лисенко, біля Краматорська зазнав аварії військовий вертоліт Мі-2. «Троє членів екіпажу та двоє пасажирів загинули. Всі п'ятеро загиблих - офіцери Збройних сил України», - повідомив він.

Як повідомлялося, у неділю, 26 березня, терористи обстріляли з «Градів» житловий сектор Авдіївки, пошкоджено 21 будинок.

За минулу добу російсько-терористичні війська 88 разів обстріляли позиції Збройних сил України.

Крім того, у неділю в районі населеного пункту Малинівка, недалеко від Краматорська, розбився військовий вертоліт Мі-2: п'ятеро військових загинули.