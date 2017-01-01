  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Доба в АТО: троє українських бійців загинули, восьмеро - зазнали поранень

    • Сьогодні, 13:16
    • Розсилка
    Бійці АТО
    Бійці АТО

    Біля Краматорська розбився військовий вертоліт Мі-2

    За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі в результаті бойових дій загинули троє українських військовослужбовців, ще восьмеро отримали поранення. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

    «За минулу добу в результаті бойових дій троє українських військовослужбовців загинули, вісім отримали поранення», - сказав він.

    Крім того, додав Лисенко, біля Краматорська зазнав аварії військовий вертоліт Мі-2. «Троє членів екіпажу та двоє пасажирів загинули. Всі п'ятеро загиблих - офіцери Збройних сил України», - повідомив він.

    Як повідомлялося, у неділю, 26 березня, терористи обстріляли з «Градів» житловий сектор Авдіївки, пошкоджено 21 будинок.

    За минулу добу російсько-терористичні війська 88 разів обстріляли позиції Збройних сил України.

    Крім того, у неділю в районі населеного пункту Малинівка, недалеко від Краматорська, розбився військовий вертоліт Мі-2: п'ятеро військових загинули.

    Читайте також
    АТО бойовики на Донбасі ЗСУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ