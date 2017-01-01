Доба в АТО: загиблих бійців немає, є поранені

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За добу у зоні проведення АТО бойовики 40 разів обстріляли позиції українських військових

Минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув, троє бійців дістали поранення.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України, полковник Андрій Лисенко.

«Минулої доби внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає, троє військовослужбовців зазнали поранень», – сказав він.

Нагадаємо, за добу у зоні проведення АТО бойовики 40 разів обстріляли позиції українських військових.

На приморському напрямку зафіксовано близько 25 ворожих обстрілів. Зокрема, по укріпленнях сил АТО в районі Широкиного, Водяного, Талаківки, Лебединського та Бердянського бойовики неодноразово били з мінометів калібру 120 мм. Захисників Широкиного також було обстріляно з ворожих артилерійських систем калібру 122 мм. З більш легкого озброєння противник здійснював обстріли наших опорних пунктів неподалік від Богданівки, Чермалика та Павлополя.

На донецькому напрямку найскладнішою ситуація залишається у південному передмісті Авдіївки. Ввечері противник обстрілював українських воїнів на цій ділянці фронту зі 122-мм артилерійських систем, мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів та кулеметів. Також з 82-мм мінометів бойовики били по наших позиціях поблизу Кам'янки. Неподалік Невельського вони вели вогонь з великокаліберних кулеметів. А в районі Зайцевого бандформування кілька разів били по наших позиціях з гранатометів різних систем та озброєння БМП.

На луганському напрямку впродовж минулої доби зафіксовано п’ять фактів застосування бойовиками зброї. Зокрема, ввечері незаконні збройні формування обстрілювали українських воїнів біля Троїцького з 82-мм мінометів та гранатометів. А в районі Малинового, Новозванівки та Новоолександрівки били з гранатометів та стрілецької зброї.