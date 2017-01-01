Доба в зоні АТО минула без втрат серед українських бійців



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зона АТО

Жоден український солдат не загинув і не був поранений

За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі загиблих і поранених серед українських військовослужбовців немає. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

«За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український солдат не загинув і не був поранений», - сказав він.

Нагадаємо, за минулу добу загалом зафіксовано 61 обстріл з боку російсько-окупаційних військ.

Також повідомлялося, що 17 січня слідчо-оперативну групу Попаснянського відділку поліції, яка за викликом місцевої жительки виїхала на місце злочину у район Золотого-5, бойовики прицільно обстріляли зі стрілецької зброї.