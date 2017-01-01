Доба в зоні АТО минула без втрат серед українських бійців
- Сьогодні, 13:21
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Зона АТО
Жоден український солдат не загинув і не був поранений
За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі загиблих і поранених серед українських військовослужбовців немає. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.
«За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український солдат не загинув і не був поранений», - сказав він.
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Нагадаємо, за минулу добу загалом зафіксовано 61 обстріл з боку російсько-окупаційних військ.
Також повідомлялося, що 17 січня слідчо-оперативну групу Попаснянського відділку поліції, яка за викликом місцевої жительки виїхала на місце злочину у район Золотого-5, бойовики прицільно обстріляли зі стрілецької зброї.