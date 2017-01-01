Доба в зоні АТО минула без втрат серед українських бійців

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Терористи 82 рази обстріляли українські позиції на Донбасі, втрат серед наших військових немає

Впродовж минулої доби внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув і не дістав поранення. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

«Минулої доби внаслідок ворожих обстрілів жоден український військовослужбовець не загинув і не зазнав поранень», – сказав він.

Як повідомлялося, протягом минулої доби, з 8 на 9 лютого, у зоні проведенння АТО було зафіксовано 82 обстріли з боку бойовиків.

Нагадаємо, в «ДНР» заявили, що вчора вранці в Донецьку було вбито терориста Гіві.

У так званих правоохоронних органах «ДНР» не виключають, що вбивство бойовика Гіві було організовано Києвом.

Також стало відомо, що терориста поховають у п’ятницю.

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