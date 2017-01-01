Доба в зоні АТО: поранено п’ять українських захисників

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Українські захисники

На щастя, загиблих серед українських бійців немає

За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі в результаті бойових отримали поранення і травми п’ять українських військовослужбовців. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

«За минулу добу в результаті бойових дій загиблих в лавах українських військ немає, п'ятеро отримали поранення і травми. Один з поранених – військовослужбовець Національної гвардії України», - сказав він.

Як повідомлялося, за минулу добу зафіксовано 50 випадків відкриття вогню з боку російсько-терористичних військ.

Також повідомлялося, що внаслідок ворожого обстрілу з протитанкових гранатометів по позиціях українських військовослужбовців поблизу села Новоолександрівка Попаснянського району було контужено українського бійця.