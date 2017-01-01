Доба в зоні АТО: поранено п’ятеро українських бійців

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Українські захисники

Жоден український військовослужбовець не загинув

За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі в результаті бойових дій 5 українських військових отримали поранення. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

«За минулу добу в результаті бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув п'ятеро отримали поранення», - сказав він.

Як повідомляв вранці прес-центр штабу АТО, за минулу добу загалом зафіксовано 54 обстріли. Двоє наших військових поранено, троє травмовано.