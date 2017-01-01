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    Доба в зоні АТО: поранено п’ятеро українських бійців

    • Сьогодні, 13:19
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    Українські захисники
    Українські захисники

    Жоден український військовослужбовець не загинув

    За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі в результаті бойових дій 5 українських військових отримали поранення. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

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    «За минулу добу в результаті бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув п'ятеро отримали поранення», - сказав він.

    Як повідомляв вранці прес-центр штабу АТО, за минулу добу загалом зафіксовано 54 обстріли. Двоє наших військових поранено, троє травмовано.

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