Доба в зоні АТО: поранено шестеро українських бійців
- Сьогодні, 13:03
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Зона АТО
Загиблих серед українських воїнів немає
За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі в результаті бойових дій шестеро українських військових отримали поранення і травми. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.
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«За минулу добу в результаті бойових дій загиблих серед українських воїнів немає, шість військовослужбовців отримали поранення і травми», - сказав він.
Як повідомлялося, за минулу добу, зафіксовано 80 обстрілів з боку російсько-терористичних військ, п'ятеро наших військових поранено, одного травмовано.