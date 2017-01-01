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    Доба в зоні АТО: поранено шестеро українських бійців

    • Сьогодні, 13:03
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    Зона АТО
    Зона АТО

    Загиблих серед українських воїнів немає

    За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі в результаті бойових дій шестеро українських військових отримали поранення і травми. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

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    «За минулу добу в результаті бойових дій загиблих серед українських воїнів немає, шість військовослужбовців отримали поранення і травми», - сказав він.

    Як повідомлялося, за минулу добу, зафіксовано 80 обстрілів з боку російсько-терористичних військ, п'ятеро наших військових поранено, одного травмовано.

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