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    Доба в зоні АТО: троє українських захисників зазнали поранень

    • Вчора, 13:14
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    Жоден український військовий не загинув

    За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі в результаті бойових дій поранено троє українських військовослужбовців. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

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    «За минулу добу в результаті бойових дій жоден український військовий не загинув, проте троє наших військовослужбовців отримали поранення», - сказав він.

    Нагадаємо, за минулу добу у зоні проведення АТО російські бойовики 45 разів обстріляли позиції українських військових.

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