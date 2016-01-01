Доба в зоні АТО: троє українських захисників зазнали поранень

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Жоден український військовий не загинув

За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі в результаті бойових дій поранено троє українських військовослужбовців. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

«За минулу добу в результаті бойових дій жоден український військовий не загинув, проте троє наших військовослужбовців отримали поранення», - сказав він.

Нагадаємо, за минулу добу у зоні проведення АТО російські бойовики 45 разів обстріляли позиції українських військових.