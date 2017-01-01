Доба в зоні АТО: втрат серед українських військових немає

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Українські військові на Донбасі

За минулу добу жоден український військовий не загинув і не був поранений

За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі загиблих і поранених серед українських військовослужбовців немає. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

«За минулу добу в результаті бойових дій, на щастя, жоден український військовий не загинув і не був поранений», - сказав він.

Як відомо, російсько-окупаційні війська продовжують обстріли наших позицій на всіх напрямках. За минулу добу загалом зафіксовано 52 обстріли.

За даними української розвідки, бойовики, використовуючи режим припинення вогню (з 9 лютого ц.р.), проводять заходи з доукомплектування підрозділів особовим складом та його ротацію, здійснюють маскування та фортифікаційне обладнання бойових позицій.