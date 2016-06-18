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    Доцент кафедри запорізького вузу брав хабарі у студентів

    • Сьогодні, 14:49
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    Чоловіку загрожує строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади

    Доцент кафедри одного з вищих навчальних закладів Запоріжжя опинився на лаві підсудних за вимагання хабара у студентів. Про це повідомили в прес-службі прокуратури Запорізької області.

    За результатами проведеного розслідування прокуратурою області направлено до Жовтневого районного суду Запоріжжя обвинувальний акт по ч. 3 ст. 368 КК України відносно доцента кафедри одного з вищих навчальних закладів міста, який під час сесії вимагав від студентів хабар за отримання позитивного підсумкового бала і успішну здачу іспиту.

    Санкцією ч. 3 ст. 368 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

    Нагадаємо, в кінці січня правоохоронцями в Запорізькій області викрили схему отримання доцентом одного з вищих навчальних закладів міста неправомірної вигоди зі студентів
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