Дочка екс-радника Януковича підозрює батька в причетності до вбивств на Майдані, – Independent

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Минулого місяця хакери зламали переписку дочок Манафорта

Дочка колишнього радника Віктора Януковича Пола Манафорта підозрює, що її батько причетний до масових вбивств на Майдані.

Про це повідомляє Independent з посиланням на нібито переписку дочок Манафорта, яку зламали і оприлюднили хакери.

Як відомо, минулого місяця хакери зламали переписку дочок Манафорта – Андреа і Джесіки за період з жовтня 2012 по вересень 2016 року.

В одному з повідомлень Андреа Манафорт написала своїй сестрі: «Не обманюй себе, гроші, які є у нас – це «криваві» гроші».

Видання пише, що Андреа можливо говорить про ймовірну роль свого батька в розстрілах активістів на Майдані в лютому 2014 року.

В іншому повідомленні Андреа написала сестрі: «Чи знаєш ти, чия стратегія повинна була спровокувати це, відправити цих людей (на Майдан) і змусити їх убити?».

Як сказала адвокат Євгенія Закревська, яка веде справу Небесної сотні, вона сподівається, що Манафорт «роз’яснить звинувачення».

Раніше видання Politico повідомляло, що сім’я Пола Манафорта засуджувала його дії в Україні, а також його співпрацю з тодішнім кандидатом в президенти Дональдом Трампом.

Також видання публікувало нібито переписку депутата Сергія Лещенка, у якій той нібито намагався шантажувати колишнього начальника виборчого штабу нинішнього президента США Дональда Трампа Пола Манафорта.

Джерело: Європейська правда