Додон не даремно з’їздив до Путіна на парад: РФ дозволила поставки молдавських вин

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Фото: REUTERS Президент Молдови Ігор Додон на параді в Москві

Росія дозволила поставки в країну 20 видів молдавського вина

Росспоживнагляд дозволив поставки в країну 20 видів вина, яке виробляє комбінат «Крікова» (SA «CRICOVA» Республіка Молдова), повідомляється на сайті відомства.

У Росспоживнагляді зазначають, що позитивні висновки були видані після експертизи документації та лабораторних досліджень зразків продукції комбінату. Поставки вина будуть здійснюватися в режимі «єдиного вікна».

Кишинів в червні 2014 року підписав з ЄС угоду про асоціацію і всеосяжну зону вільної торгівлі. Після ратифікації документа Молдова повністю відкрила свій ринок для європейських товарів.

Побоюючись можливого реекспорту продукції, Росія ввела імпортні мита на ввезення деяких видів молдавської продукції.

Як повідомлялося, президент Молдови Ігор Додон був єдиним іноземним головою держави, який відвідав військовий парад на Червоній площі в Москві з нагоди 9 травня.





