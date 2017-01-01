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    Додон не має прав на скасування асоціації з ЄС - прем'єр Молдови

    • Сьогодні, 17:07
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    Павел Філіп
    Павел Філіп

    Конституція Молдови не дозволяє президентові приймати рішення стосовно Угоди про асоціацію з ЄС

    Конституція Республіки Молдова не дозволяє президентові приймати рішення стосовно угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

    Так в інтерв'ю Associated Press прем'єр-міністр Молдови Павел Філіп прокоментував заяву президента Ігоря Додона про можливе анулювання угоди про асоціацію з ЄС.

    «Заява Додона - це політична риторика. Конституція не дозволяє президентові робити такі заяви і приймати рішення стосовно Угоди про асоціацію з ЄС», - заявив Філіп.

    Глава молдавського уряду підкреслив, що угода з Євросоюзом є складовою частиною програми діяльності уряду, і цей документ передбачає проведення реформ, покликаних поліпшити добробут громадян країни.

    Щодо заяв Додона про поглиблення співпраці з Євразійським союзом, прем'єр Філіп зазначив, що «статус Ігоря Додона не надає йому права давати такі обіцянки».

    Раніше президент Молдови Ігор Додон заявив на прес-конференції в Москві, що в разі перемоги на наступних парламентських виборах в 2018 році Партії соціалістів він готовий підтримати ініціативу про анулювання Угоди про асоціацію з Євросоюзом.

    Правляча в Молдові коаліція у відповідь на це заявила, що виступає за продовження вектора євроінтеграції, а зближення країни з ЄС залишається фундаментальним напрямком зовнішньої політики.

    Раніше з резиденції нового президента Молдови зник прапор ЄС.

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