Додон не підпише закон про заборону російської пропаганди

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Президент Молдови Ігор Додон

На думку президента Молдови, демократи «розпочали чергову серію спекуляцій на тему пропаганди»

Президент Молдови Ігор Додон заявив, що не підпише закон, спрямований проти російської пропаганди в ЗМІ, який пропонує Демократична партія (ДПМ).

Про це повідомляє видання Newsmaker.

«Я виступаю категорично проти загострення відносин з нашими російськими партнерами заради утримання влади у партії, яка втратила довіру населення і намагається догодити Заходу. І буду блокувати прийняття будь-якого закону, спрямованого на те, щоб посіяти розбрат в суспільстві», — сказав Додон.

За його словами, прикриваючись боротьбою з пропагандою, демократи намагаються приховати провали проєвропейської коаліції, правління якої ознаменувалося корупційними скандалами і падінням економіки.

На його думку, демократи «розпочали чергову серію спекуляцій на тему пропаганди, намагаючись викликати антиросійську істерію в суспільстві в умовах наближення парламентських виборів».

Раніше прес-секретар Демпартії Віталій Гамурар за підсумками щотижневої наради у ДПМ заявив, що демократи збираються повернутися до законодавчої заборони іноземної пропаганди в ЗМІ.