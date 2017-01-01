Додон не підпише закон про заборону російської пропаганди
- Сьогодні, 16:18
-
Розсилка
На думку президента Молдови, демократи «розпочали чергову серію спекуляцій на тему пропаганди»
Президент Молдови Ігор Додон заявив, що не підпише закон, спрямований проти російської пропаганди в ЗМІ, який пропонує Демократична партія (ДПМ).
Про це повідомляє видання Newsmaker.
«Я виступаю категорично проти загострення відносин з нашими російськими партнерами заради утримання влади у партії, яка втратила довіру населення і намагається догодити Заходу. І буду блокувати прийняття будь-якого закону, спрямованого на те, щоб посіяти розбрат в суспільстві», — сказав Додон.
За його словами, прикриваючись боротьбою з пропагандою, демократи намагаються приховати провали проєвропейської коаліції, правління якої ознаменувалося корупційними скандалами і падінням економіки.
На його думку, демократи «розпочали чергову серію спекуляцій на тему пропаганди, намагаючись викликати антиросійську істерію в суспільстві в умовах наближення парламентських виборів».
Раніше прес-секретар Демпартії Віталій Гамурар за підсумками щотижневої наради у ДПМ заявив, що демократи збираються повернутися до законодавчої заборони іноземної пропаганди в ЗМІ.