Додон про рішення уряду вислати російських дипломатів: Це замовлення Заходу

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Президент Молдови Ігор Додон

На думку Додона, прихильники євроінтеграції країни роздратовані його успіхами і вирішили влаштувати провокації, аж до погіршення відносин з РФ

Президент Молдови Ігор Додон, відомий своїми проросійськими поглядами, обурився рішенням уряду вислати з країни п’ятеро російських дипломатів. Про це він написав на сторінці у Facebook.

«Уряд зробив обурливий жест стосовно нашого стратегічного партнера Російської федерації. Сьогодні від посла зажадали, щоб п'ять російських дипломатів залишили Молдову протягом 72 годин. Хочу заявити, що глибоко обурений даними недружнім кроком з боку представників молдавської дипломатії і засуджую його самим категоричним чином», - написав президент Молдови.

На думку Додона, прихильники євроінтеграції країни «роздратовані його успіхами і вирішили влаштувати провокаці»ї, аж до погіршення відносин. «Розумію, що це, швидше за все, зроблене за замовленням з Заходу, може навіть з-за океану, з боку тих, хто стурбований тим, що між Президентурой і Кремлем, нарешті, було досягнуто конструктивний і ефективний діалог», - додав він.

«Попереджаю з усією відповідальністю цю владу, що прийняте нею рішення вплутатися в геополітичні ігри Брюсселя і Вашингтона, а також в «ігри» військових структур НАТО в цьому регіоні є дуже небезпечним. Впевнений, що вони не розуміють яку ціну доведеться заплатити нашій країні і в яку складну і ризиковану ситуацію вони можуть поставити нашу країну і наш народ. Вони пішли на цей грубий крок, який не залишиться без негативних наслідків», - заявив президент країни.

Нагадаємо, п’ятеро дипломатів РФ були оголошені персонами нон-грата на території Молдови.